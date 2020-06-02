معدل الوفيات اليومي بكورونا فوق الـ 100 لأول مرة منذ نحو أسبوعين في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة في فرنسا عن تسجيل 107 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا، ليتجاوز المعدل اليومي للوفيات بسبب الفيروس عتبة الـ 100 حالة لأول مرة منذ 13 يوما.