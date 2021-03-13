تكليف وزير الداخلية الأردني بإدارة وزارة الصحة

قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، كلف وزير الداخلية مازن عبدالله هلال الفراية بإدارة وزارة الصحة اعتباراً من السبت، بعد إقالة الوزير نذير مفلح محمد عبيدات.