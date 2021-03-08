ولي العهد السعودي يستقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني في الرياض

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض الاثنين، العاهل الأردني عبدالله الثاني ملك الأردن. وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.