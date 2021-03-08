ملك الأردن يزور الرياض للقاء ولي العهد السعودي

يغادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى المملكة العربية السعودية الاثنين، حيث يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويتباحث معه عدد من الملفات أبرزها القضية الفلسطينة والتأكيد على انهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. كما يبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى تطورات الحرب في اليمن والمساعي الدولية لإنهاء الأزمات التي تواجهها المنطقة.