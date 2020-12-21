وزير خارجية إيران يصرح إعادة التفاوض على الاتفاق النووي أمر غير وارد
آخر تحديث GMT20:11:48
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

وزير خارجية إيران يصرح إعادة التفاوض على الاتفاق النووي أمر غير وارد

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير خارجية إيران يصرح إعادة التفاوض على الاتفاق النووي أمر غير وارد

الملف النووي الإيراني
طهران _ العرب اليوم

وزير خارجية إيران يصرح إعادة التفاوض على الاتفاق النووي أمر غير وارد

أخبار عاجلة
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير خارجية إيران يصرح إعادة التفاوض على الاتفاق النووي أمر غير وارد وزير خارجية إيران يصرح إعادة التفاوض على الاتفاق النووي أمر غير وارد



أخبار ذات صلة

GMT 18:50 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

الشرطة الاسرائيلية تعلن قتل مسلح اطلق النار على عسكريين في القدس
العرب اليوم - الشرطة الاسرائيلية تعلن قتل مسلح اطلق النار على عسكريين في القدس

GMT 17:35 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

مفوضية الاتحاد الأوروبي تعلن منح الموافقة النهائية للقاح فايزر
العرب اليوم - مفوضية الاتحاد الأوروبي تعلن منح الموافقة النهائية للقاح فايزر

GMT 17:32 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

جونسون يستبعد التوصل لاتفاق بشأن بريكست قبل حل الخلافات بشأن الصيد
العرب اليوم - جونسون يستبعد التوصل لاتفاق بشأن بريكست قبل حل الخلافات بشأن الصيد

GMT 17:23 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

واشنطن تعلن لن نمنح تأشيرات لمسؤولين صينيين يشتبه بانتهاكهم حقوق الإنسان
العرب اليوم - واشنطن تعلن لن نمنح تأشيرات لمسؤولين صينيين يشتبه بانتهاكهم حقوق الإنسان

GMT 17:19 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

جونسون يعلن أكثر من نصف مليون بريطاني حصلوا على لقاح فايزر حتى الآن
العرب اليوم - جونسون يعلن أكثر من نصف مليون بريطاني حصلوا على لقاح فايزر حتى الآن

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

لتستوحي منها ما يُلائم ذوقك واختياراتك في مناسباتك المُختلفة

أجمل إطلالات نيللي كريم خلال 2020 تعرّفي عليها

القاهرة ـ العرب اليوم

تتميز النجمة المصرية نيللي كريم بملامحها الناعمة، وقوامها المتناسق، وهو ما يجعلها من أكثر النجمات اللاتي تجذب الأنظار على السجادة الحمراء، خاصة وأنها تختار دائماً إطلالات مميزة تلائم ملامحها ولون بشرتها وشكل جسمها.وفي السطور التالية، ستتعرفني على أجمل إطلالات نيللي كريم في 2020، لتستوحي منها إطلالاتك.في إطلالة فخمة وأنيقة على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضرت نيللي كريم حفل ختام المهرجان الأسبوع الماضي، بفستان مُطرز أنيق باللون الذهبي، من تصميم سارة أنسي. وصُمم الفستان بتنورة ذات شق أمامي، مع توب بحمالات رفيعة مُطرزة، بنفس تطريزات الفستان.واعتمدت نيللي كريم مع إطلالاتها مجوهرات ذهبية أنيقة من ماركة لازوردي، إضافة إلى حقيبة كلاتش أنيقة بنفس لون الفستان، فيما اختارت تسريحة شعر ويفي مع غرة جانبية، إض...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:10 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

أحدث صيحات موضة السراويل مخمل خلال شتاء 2021
العرب اليوم - أحدث صيحات موضة السراويل مخمل خلال شتاء 2021

GMT 02:40 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أغلى 10 مدن في العالم حسب مستوى المعيشة
العرب اليوم - تعرف على أغلى 10 مدن في العالم حسب مستوى المعيشة

GMT 03:06 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

الألوان الدافئة والاستلهام من الطبيعة أبرز صيحات ديكور 2021
العرب اليوم - الألوان الدافئة والاستلهام من الطبيعة أبرز صيحات ديكور 2021

GMT 05:01 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

رئيس الحكومة العراقية يؤكد أنه لا يهمه المنصب أو الفوز بالانتخابات المقبلة
العرب اليوم - رئيس الحكومة العراقية يؤكد أنه لا يهمه المنصب أو الفوز بالانتخابات المقبلة

GMT 02:36 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

دونالد ترامب يتهم وسائل إعلام أميركية بتضخيم الهجوم الإلكتروني
العرب اليوم - دونالد ترامب يتهم وسائل إعلام أميركية بتضخيم الهجوم الإلكتروني

GMT 21:10 2020 الأحد ,20 كانون الأول / ديسمبر

تصاميم فساتين سهرة خضراء مميّزة لاحتفال رأس العام 2021
العرب اليوم - تصاميم فساتين سهرة خضراء مميّزة لاحتفال رأس العام 2021

GMT 01:15 2020 الأحد ,20 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أهم 10 أنشطة سياحية في العلا السعودية
العرب اليوم - تعرف على أهم 10 أنشطة سياحية في العلا السعودية

GMT 04:30 2020 الأحد ,20 كانون الأول / ديسمبر

أبرز الأفكار لإعداد وتزيين المائدة من أجل تجمُّعات عشاء ليلة رأس السنة
العرب اليوم - أبرز الأفكار لإعداد وتزيين المائدة من أجل تجمُّعات عشاء ليلة رأس السنة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 12:21 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

الكشف عن أقوى سيارة في العالم مستوحاة من تصميم صواريخ ناسا
العرب اليوم - الكشف عن أقوى سيارة في العالم مستوحاة من تصميم صواريخ ناسا

GMT 14:50 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

تعرّف على سعر ومواصفات "كيا سبورتاج" الجديدة صاحبة المميّزات المبهرة
العرب اليوم - تعرّف على سعر ومواصفات "كيا سبورتاج" الجديدة صاحبة المميّزات المبهرة

GMT 04:41 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

تعرّف على أجمل وجهات سياحية للعائلات في فصل الشتاء
العرب اليوم - تعرّف على أجمل وجهات سياحية للعائلات في فصل الشتاء

GMT 11:04 2019 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر

" أبيض أسود
العرب اليوم - " أبيض أسود

GMT 16:54 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

تقنية جديدة من "غوغل"
العرب اليوم - تقنية جديدة من "غوغل"

GMT 02:11 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

بايدن يؤكّد أنّ مواجهة أساليب الصين التجارية ستكون أولوية
العرب اليوم - بايدن يؤكّد أنّ مواجهة أساليب الصين التجارية ستكون أولوية

GMT 18:33 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

دعوى تتهم غوغل بـ"التواطؤ" مع فيسبوك لاحتكار الإعلانات
العرب اليوم - دعوى تتهم غوغل بـ"التواطؤ" مع فيسبوك لاحتكار الإعلانات

GMT 03:21 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

المسجد العائم جمال العمارة على ساحل البحر الأحمر
العرب اليوم - المسجد العائم جمال العمارة على ساحل البحر الأحمر

GMT 07:39 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

"فوربس" تكشف عن زيادة ثروة المليارديرات في 2020
العرب اليوم - "فوربس" تكشف عن زيادة ثروة المليارديرات في 2020

GMT 02:52 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

تعرّفي على سعر ومواصفات "شيري أريزو "في مصر
العرب اليوم - تعرّفي على سعر ومواصفات "شيري أريزو "في مصر

GMT 10:37 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيو

الإصلاح الاقتصادي ..والطبقة المتوسطة
العرب اليوم - الإصلاح الاقتصادي ..والطبقة المتوسطة

GMT 03:03 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

"سباق مُثير" مُنافسون جُدد في تصنيع السيارات الفارهة
العرب اليوم - "سباق مُثير" مُنافسون جُدد في تصنيع السيارات الفارهة

GMT 07:59 2019 الأربعاء ,13 آذار/ مارس

محمود مرسي
العرب اليوم - محمود مرسي

GMT 01:59 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

توقعات ستيفن هوكينغ للإنسانية بعد حل "اللغز الكوني"
العرب اليوم - توقعات ستيفن هوكينغ للإنسانية بعد حل "اللغز الكوني"

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 15:21 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

اتيكيت تناول صنوف الطعام
العرب اليوم - اتيكيت تناول صنوف الطعام

GMT 07:11 2019 الثلاثاء ,12 شباط / فبراير

لبنى أحمد تكشف علامات وجود "الملائكة" في المنزل
العرب اليوم - لبنى أحمد تكشف علامات وجود "الملائكة" في المنزل

GMT 13:48 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

علماء الفلك يتوصلون إلى حل محتمل للغز المادة المظلمة!
العرب اليوم - علماء الفلك يتوصلون إلى حل محتمل للغز المادة المظلمة!
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab