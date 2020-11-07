السيسي يهنئ بايدن برئاسة أميركا

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، السبت.وأكد السيسي علي "التطلع للتعاون والعمل المشترك، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين"، حسب بيان لرئاسة الجمهورية المصرية.وبعد أربعة أيام من الترقب، أعلِن فوز بايدن بحصوله على 284 من كبار الناخبين، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولاية بنسيلفانيا، وفق وسائل الإعلام الأميركية الكبرى وفي طليعتها شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.