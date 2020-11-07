زيمبابوي تهنئ بايدن بفوزه بالانتخابات الأميركية

هنأت دولة زيمبابوي، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن بوصوله إلى البيت الأبيض، وذلك بعد إعلان وسائل إعلامية فوزه بالمنصب، لتصبح أول دولة إفريقية تقدم على تلك الخطة.

وقال رئيس زيمبابوي إميرسون منانجاجوا في تغريدة على تويتر "بالنيابة عن الشعب الزيمبابوي.. تهانينا الكبيرة للرئيس المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات".

وتابع الرئيس الزيمبابوي "تتمنى لكم زيمبابوي النجاحات في قيادة الشعب الأميركي.. أطلع إلى العمل معكم لزيادة التعاون بين بلدينا".



