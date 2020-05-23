ماليزيا تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات

قالت ماليزيا اليوم السبت إنها رصدت 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 7185 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة عند 115 حالة.