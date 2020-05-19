ماليزيا تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال مدير عام الصحة في ماليزيا نور هشام في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 6978 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة بنفس الفترة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات إلى الان 114 وفاة.