الشرطة السودانية تطلق الغاز على 500 متظاهرًا قرب قصر الرئاسة

قال شهود إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على أكثر من 500 متظاهرًا على بعد نحو كيلومتر واحد من قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم يوم الخميس.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام وحمل البعض الأعلام السودانية.