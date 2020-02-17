أعلنت الدنمارك اليوم الاثنين، أنها ستعيد جنودها إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية بالعراق مطلع شهر مارس المقبل، لاستئناف تدريب قوات الأمن العراقية على قتال تنظيم "داعش".