الحوثيون يعلنون تحرير 4 من عناصرهم بوساطات محلية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن تحرير 4 أسرى تابعين لها في محافظة مأرب بوساطات محلية. وكتب عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة في تغريدة على "تويتر": "بعون الله وتوفيقه تم اليوم الخميس تحرير 4 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وسيط محلي في جبهة مأرب".

وتأتي العملية بعد أيام من إعلان الحوثيين تحرير 9 أسرى بجبهة مأرب، وسبقتها صفقة مماثلة تضمنت الإفراج عن 5 من مقاتلي الجماعة لدى الجيش الحكومي.