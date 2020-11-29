الحوثيون يعلنون استهداف معسكر تداوين التابع للتحالف في محافظة مأرب

أعلن الحوثيون مساء يوم الأحد أنهم استهدفوا معسكر تداوين التابع للتحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة مأرب يوم السبت وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة للحوثيين، "إن القوة الصاروخية تمكنت مساء أمس السبت من استهداف غرفة العمليات المشتركة في معسكر تداوين بمحافظة مأرب بصاروخ بالستي "نوع بدر" وأضاف أن الإصابة كانت دقيقة، مشيرا إلى أن العملية نتج عنها مصرع وجرح 15 من القادة والجنود السعوديين منهم 8 قتلى بينهم قادة وجرح 7 آخرين.