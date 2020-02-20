أردوغان يلتقي رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية في اسطنبول

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، في اسطنبول، حسبما أفاد مكتب الرئاسة التركية.وأشارت الرئاسة إلى أن اللقاء المغلق جرى في مقر الرئيس التركي بقصر "دولما باهتشه" في اسطنبول، دون ورود تفاصيل أخرى.وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية أن اللقاء جرى في الوقت الذي "تسعى فيه تركيا إلى إحلال السلام في ليبيا ووقف الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس.