أنطونيو غوتيريش يدعو إلى إعلان حالة طوارئ مناخية

يعرض العشرات من رؤساء الدول والحكومات طموحاتهم، لمكافحة الاحتباس الحراري يوم السبت في قمة افتراضية تهدف إلى استئناف الجهود، بعد خمس سنوات من توقيع اتفاق باريس وسيشارك هؤلاء القادة بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الصيني شي جينبينغ، وممثلون عن الشركات والمجتمع المدني والشعوب الأصلية في هذه القمة، التي تنظمها الأمم المتحدة وبريطانيا بالاشتراك مع تشيلي وإيطاليا.