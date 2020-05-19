ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا الى أكثر من 88 ألفًا

أعلن المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 3 آلاف و 500 إصابة حديدة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بهذا الوباء إلى 88 ألفًا و 172 حالة.

وأظهرت بيانات صادرة عن المركز الأفريقي اليوم، تسجيل 70 حالة وفاة جديدة بالفيروس ما رفعت العدد إلى 2834 حالة في دول القارة، حيث تصدرت مصر حصيلة الوفيات بـ 645، تليها الجزائر بـ 555 ، ثم جنوب أفريقيا بـ 286.

ولفتت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بهذا المرض ارتفع إلى 33 ألفًا و 863 شخصا.