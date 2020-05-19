الجزائر تسجل 6 وفيات و 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم، عن تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 7377 حالة.

وأفاد الناطق باسم لجنة رصد مستجدات وباء " كوفيد - 19 " بالجزائر، جمال فورار في لقاء إعلامي يومي ، بأنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 561 وفاة، مشيراً إلى تسجيل 121 حالة شفاء جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3746 .