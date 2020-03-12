زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس، وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الذي يزور البلاد للمرة الثانية منذ مطلع العام.

ووصفت وسائل إعلام جزائرية زيارة لودريان "بالمفاجئة"، إذ تأتي بعد زيارة أجراها نهاية يناير المنصرم صرح فيها بأن "الجزائر قوة توازن وسلم تتمسك بحزم باحترام سيادة الدول والحوار السياسي".