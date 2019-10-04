مصادر أمنية وطبية لرويترز: ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في العراق الى 44 شهيدا

أكدت وكالة رويترز ارتفاع عدد ضحايا التظاهرات في العراق الى اربعة واربعين شهيدا. واوضحت الوكالة، أن أكبر عدد من الشهداء وقع في مدينة الناصرية جنوبي العراق، حيث لقي ثمانية عشر متظاهرا مصرعهم فيما استشهد في العاصمة بغداد حتى الآن ستة عشر شخصا.

وفيما تشهد معظم مدن ومحافظات العراق انقطاعاً لخدمة الإنترنت للمرة الثانية، تستمر حدة التظاهرات الشعبية في عموم مناطق العراق، رغم الانتشار الأمني الكثيف والمواجهات التي تتخلل الاحتجاجات.