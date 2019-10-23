نقابة عاملي المرئي والمسموع تطالب بتسهيل عمل الوسائل الاعلامية

أصدرت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع بيانا اعلنت فيه "الدعم الكامل للحراك الشعبي المعترض على السياسة الاقتصادية والضرائبية التي انهكت البلاد والعباد منذ ما يربو على الثلاثة عقود".

وتوقفت النقابة امام ما يحدث "من انتهاكات بحق بعض وسائل الاعلام والعاملين فيها بعيدة كل البعد عن القيم والمسؤولية التي يجب ان يتحلى بها كل من يتصدى لقضايا تخص الشأن العام، وفي هذا الاطار، فاننا في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة تحلي جميع وسائل الاعلام بالمهنية والمناقبية فاننا نهيب بجميع المكونات اللبنانية سواء منها الشعبية والحزبية والامنية بتسهيل عمل جميع الوسائل الاعلامية اثناء قيامها بواجباتها المهنية والذي تكفله جميع الانظمة والقوانين المرعية في العالم".