ارتفاع وفيات كورونا إلى 34345 والإصابات إلى 236989 في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و338 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقالت لجنة الصحة في إيطاليا إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 34345 والإصابات إلى 236989 حالة.

وأمس السبت، أعلنت إيطاليا أن اللقاح ضد فيروس كورونا قد يبصر النور في الخريف المقبل.وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إن اختبارات للقاح ضد الفيروس المستجد الذي أصاب أكثر من 7 ملايين انسان حول العالم، دخلت مرحلة متقدمة وقد يكون متاحا في الخريف المقبل.

وأوضح أن بلاده وألمانيا وفرنسا وهولندا وقعت عقدا مع شركة "أسترازينيكا" من أجل تزويد المواطنين الأوروبيين بلقاح ضد الفيروس.