سجلت هيئة الحماية المدنية، السبت، تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا، إذ أحصت 55 وفاة في ظرف 24 ساعة ، كما انخفضت حالات العدوى الجديدة والتي بلغت 346 حالة اليوم، مقابل 393 أمس الجمعة.

وأضافت الهيئة، في بيانها اليومي، أن عدد الإجمالي للوفيات بالوباء في إيطاليا بلغ 34 ألف و301 وفاة، فيما العدد الإجمالي حالات العدوى المرصودة منذ بدء تفشي الفيروس وصل إلى 236 ألف و 651 حالات إصابة، معظمها في إقليم لومبارديا.

وأشارت إلى تسجيل زيادة كبيرة في أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد ، إذ تماثل للشفاء 1780 مصابا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع مجموع حالات التعافي إلى 174 ألف و865 حالة.

وسجلت الهيئة تراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة، إذ انخفض عددهم بـ 7 مرضى خلال يوم واحد، ليبلغ العدد الإجمالي 220 مريضا .

وأشارت إلى أن 23 ألف و518 مصابا هم قيد الحجر المنزلي الطوعي ولا يعانون من أي أعراض، بينما 3 آلاف و747 مريضا يعانون من أعراض الإصابة الفيروس يخضعون للرعاية الطبية بالمستشفيات.

وستشرع إيطاليا، ابتداء من بعد غد الاثنين، في مرحلة جديدة من رفع تدابير العزل، بتخفيف آخر القيود المفروضة لتطويق وباء فيروس كورونا في البلاد.

وبموجب مرسوم جديد يتعلق بالمرحلة الثالثة من مخطط رفع تدابير العزل، سيتم إعادة فتح دور السينما والمتاحف يوم 15 يونيو الجاري ، فيما سيعاد فتح الملاهي الليلية ابتداء من 14 يوليوز المقبل .