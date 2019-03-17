تحطم طائرة أميركية مسيرة في أفغانستان



تحطمت طائرة أميركية بدون طيار في مقاطعة باروان الأفغانية بسبب تعرضها لعطل فني.

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية أن طائرة أميركية بدون طيار تعطل فيها المحرك تحطمت في حقل يبعد حوالي 5 كيلومترات جنوب مطار باغرام في مقاطعة باروان".

وفي وقت سابق، نفذ مسلحو حركة "طالبان" هجومًا على منشآت تابعة لقوات الأمن الأفغانية في منطقة قيصر بإقليم فارياب بشمال البلاد أسفر عن مقتل 22 شخصًا.

وزادت حركة "طالبان" هجماتها على قوات الأمن الأفغانية في مختلف أنحاء البلاد، مما أسفر عن مقتل العشرات