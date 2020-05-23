الكويت تسجّل 232 حالة شفاء من كورونا
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الكويت تسجّل 232 حالة شفاء من كورونا

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العرب اليوم - الكويت تسجّل 232 حالة شفاء من كورونا

فيروس كورونا
الكويت - العرب اليوم

سجّلت الكويت اليوم 232 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 5747 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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الكويت تسجّل 232 حالة شفاء من كورونا الكويت تسجّل 232 حالة شفاء من كورونا



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