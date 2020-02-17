الرئيس التونسي يعلن إنه سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة إذا لم تحصل حكومة الفخفاخ على ثقة البرلمان
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الرئيس التونسي يعلن إنه سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة إذا لم تحصل حكومة الفخفاخ على ثقة البرلمان

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العرب اليوم - الرئيس التونسي يعلن إنه سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة إذا لم تحصل حكومة الفخفاخ على ثقة البرلمان

الرئيس التونسي قيس سعيّد
تونس ـ العرب اليوم

الرئيس التونسي يعلن إنه سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة إذا لم تحصل حكومة الفخفاخ على ثقة البرلمان

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الرئيس التونسي يعلن إنه سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة إذا لم تحصل حكومة الفخفاخ على ثقة البرلمان الرئيس التونسي يعلن إنه سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة إذا لم تحصل حكومة الفخفاخ على ثقة البرلمان



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