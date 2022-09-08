رئيسة الوزراء البريطانية نعلن ولاءنا للملك تشارلز الثالث
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رئيسة الوزراء البريطانية نعلن ولاءنا للملك تشارلز الثالث

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العرب اليوم - رئيسة الوزراء البريطانية نعلن ولاءنا للملك تشارلز الثالث

رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس
لندن -العرب اليوم

 أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ولاء حكومتها للملك تشارلز الثالث الذي نصّب ملكا للبلاد.

وقالت تراس: "نشعر جميعا بصدمة شديدة بوفاة الملكة إليزابيث الثانية".

وأكدت أن الملكة الراحلة كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا المعاصرة.

وكانت تراس التقت الملكة إليزابيث الثانية في مقرها الأسكتلندي بقلعة بالمورال الثلاثاء الماضي حيث كلفتها الملكة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لبوريس جونسون.

وكانت تعاني الملكة، وهي الأطول بقاء في حكم بريطانيا والأكبر عمرا بين ملوك العالم، من "مشكلات عرضية في الحركة" منذ نهاية العام الماضي، سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

وبوفاة الملكة إليزابيث، أصبح ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاما ملكا لبريطانيا وقائدا للكومنولث الذي يضم 14 دولة وكيانا، بينها أستراليا وكندا ونيوزلندا.

ويبدأ الملك تشارلز فصلا جديدا غير واضح للعائلة المالكة، بعد رحيل الملكة التي حكمت البلاد 70 عاما.

وفي أول تصريح له قال: "وفاة والدتي الحبيبة الملكة إليزابيث تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة لي".

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رئيسة الوزراء البريطانية نعلن ولاءنا للملك تشارلز الثالث رئيسة الوزراء البريطانية نعلن ولاءنا للملك تشارلز الثالث



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