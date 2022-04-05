غوتيريش يؤكد مجلس الأمن منقسم بشأن أوكرانيا وكل قضايا السلم الدولي
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غوتيريش يؤكد مجلس الأمن منقسم بشأن أوكرانيا وكل قضايا السلم الدولي

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العرب اليوم - غوتيريش يؤكد مجلس الأمن منقسم بشأن أوكرانيا وكل قضايا السلم الدولي

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واشنطن - العرب اليوم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بالأسف للانقسام في مجلس الأمن "ليس فقط بشأن أوكرانيا، بل بشأن كل القضايا التي تهدد السلم الدولي". وأوضح غوتيريش أن الحرب في أوكرانيا "أدت إلى نزوح أكثر من 10 ملاين شخص، وهو العدد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية" وأضاف أنه "من واجبي أن ألفت انتباه المجلس إلى الضرر الجسيم الذي يلحق بالاقتصاد العالمي"، مشددا على ضرورة "بقاء الأسواق الدولية مفتوحة وتلبية الاحتياجات الإنسانية بشكل كامل" وأكد أن الحل الوحيد على للأزمة الاقتصادية العالمية المدى المتوسط والطويل هو "تسريع نشر الطاقة المتجددة التي لا تتأثر بتقلبات السوق".

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غوتيريش يؤكد مجلس الأمن منقسم بشأن أوكرانيا وكل قضايا السلم الدولي غوتيريش يؤكد مجلس الأمن منقسم بشأن أوكرانيا وكل قضايا السلم الدولي



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