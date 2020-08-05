حريق ضخم في أحد أسواق عجمان الشعبية في منطقة الصناعية الجديدة

أفادت وسائل إعلام إماراتية بنشوب حريق كبير مساء اليوم الأربعاء في سوق شعبي بإمارة عجمان.ونقل موقع "الإمارات اليوم" عن إدارة الدفاع المدني في عجمان أن فرقها تكافح حاليا "حريقا متطورا" نشب في سوق عجمان الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، فيما لم تصدر بعد تقارير عن وقوع إصابات بشرية جراء الحريق.وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي لقطات تؤكد أن النيران انتشرت على مساحة واسعة ولم تتم السيطرة عليها حتى الآن على ما يبدو.