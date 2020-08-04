الدفاع المدني الأردني يتعامل مع 6132 حالة إسعافية و795 حريقا خلال عطلة العيد

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الدفاع المدني تعاملت خلال عطلة عيد الأضحى المبارك مع 6132 حالة إسعافية مختلفة، حيث أُجري اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير 1553 مركبة ومنشأة وموقعاً في مختلف المحافظات، من خلال فريق المواد الخطرة

وبين الناطق الإعلامي أنه تم التعامل مع 795 حريقاً لمحاصيل زراعية وأشجار حرجية ومثمرة واعشاب جافة أتت على مساحات واسعة من الأراضي، مضيفاً إلى أن سرعة الاستجابة كان لها دور في إخماد تلك الحرائق، كما تم التعامل مع 460 حادث إنقاذ .