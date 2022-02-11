هولندا توصي رعاياها بمغادرة أوكرانيا في أسرع وقت

لحقت هولندا بقطار المغادرين من أوكرانيا وأوصت رعاياها بالمغادرة في أسرع وقت ممكن بسبب الوضع الأمني في البلد المذكور وقالت هيئة البث الهولندية (بي.إن.آر) يوم الجمعة نقلا عن سفير هولندا في كييف جينس دي مول إن حكومته نصحت الرعايا الهولنديين في أوكرانيا بمغادرتها في أسرع وقت ممكن بسبب الوضع الأمني في البلاد وأضافت أن هولندا ستنقل بعثتها الدبلوماسية من العاصمة كييف إلى لوفيو في غرب أوكرانيا.