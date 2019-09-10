الجامعة العربية تدين بشدة تصريحات نتنياهو بشأن غور الأردن

دان وزراء الخارجية العرب بشدة إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عزمه ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية.

وذكر الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أن وزراء الخارجية العرب نددوا بخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال أبو الغيط للصحفيين بعد اجتماع دام يوما واحدا للوزراء في القاهرة إن: "تصريحات نتنياهو بشأن ضم أراض من الضفة الغربية بمثابة انتهاك للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.."