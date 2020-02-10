إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية أركنساس الأميركية

أكدت وسائل إعلام أمريكية إصابة 3 أشخاص في الهجوم غير أنها لم توضح مدى خطورة الإصابة.تقوم الشرطة بتأمين مكان الحادث لكنها لم تقل ما إذا كان قد تم القبض على المشتبه به.فيما أكدت "فوكس نيوز" أن من بين المصابين اثنان من رجال الشرطة.