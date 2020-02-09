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إصابة ثانية بـ"كورونا الجديد" في إسبانيا

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العرب اليوم - إصابة ثانية بـ"كورونا الجديد" في إسبانيا

بفيروس كورونا
مدريد ـ العرب اليوم

تأكد وجود حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا الجديد في إسبانيا، الأحد، بعد إجراء اختبارات على 4 تم الاشتباه في إصابتهم بجزيرة مايوركا.وقال المركز الوطني لعلم الأحياء الدقيقة في إسبانيا، إن شخصاً واحداً تأكدت إصابته من بين الـ4، بينما جاءت النتيجة سلبية للآخرين.وكان المرضى الـ4 قد وضعوا تحت الملاحظة في مايوركا، الجمعة، بعد أن خالطوا شخصاً في فرنسا تم تشخيص إصابته بالمرض.وبلغ عدد المصابين بالفيروس 37 ألفا و198 شخصا، توفي منهم 811 مصابا، ومعظمهم في مقاطعة هوباي الواقعة بوسط الصين، وعاصمتها مدينة ووهان.

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إصابة ثانية بـكورونا الجديد في إسبانيا إصابة ثانية بـكورونا الجديد في إسبانيا



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