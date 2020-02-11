دبلوماسيون مجلس الأمن يصوت الأربعاء على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا
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دبلوماسيون "مجلس الأمن يصوت الأربعاء على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا"

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العرب اليوم - دبلوماسيون "مجلس الأمن يصوت الأربعاء على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا"

مجلس الأمن
واشنطن ـ العرب اليوم

دبلوماسيون "مجلس الأمن يصوت الأربعاء على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا"

 

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دبلوماسيون مجلس الأمن يصوت الأربعاء على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا دبلوماسيون مجلس الأمن يصوت الأربعاء على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا



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