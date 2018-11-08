أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، إتلاف 62 عبوة ناسفة في الأنبار غرب العراق.

وقال المركز في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن فرق المعالجة في قيادة عمليات شرق الأنبار تتمكن من إتلاف 62 عبوة ناسفة ضمن قاطع المسئولية، كما عثرت قوة أخرى خلال عملية تفتيش في منطقة المصالحة على 3 مقذوفات هاون عيار 120 ملم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف البيان أنه تم كذلك إتلاف 50 عبوة ناسفة و40 وسيلة تفجير من قبل قوة مختصة ضمن قاطع المسئولية أيضا.