أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تعرب عن قلقها من الانتهاكات النووية الإيرانية الأخيرة
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أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تعرب عن قلقها من الانتهاكات النووية الإيرانية الأخيرة

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العرب اليوم - أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تعرب عن قلقها من الانتهاكات النووية الإيرانية الأخيرة

منشأة نووية في إيران
واشنطن - العرب اليوم

أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تعرب عن قلقها من الانتهاكات النووية الإيرانية الأخيرة

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أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تعرب عن قلقها من الانتهاكات النووية الإيرانية الأخيرة أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تعرب عن قلقها من الانتهاكات النووية الإيرانية الأخيرة



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