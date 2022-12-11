أردوغان ُيصرح طائراتنا الحربية ومسيراتنا ستضرب أثينا إذا لم تتوقف اليونان عن الاستفزازا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إنه إذا لم تهدأ اليونان (تتوقف عن الاستفزازات)، فإن الطائرات الحربية والمسيرات التركية المسلحة ستضرب أثينا".

وفي التفاصيل، أوضح أردوغان قائلا: "اليونان تخاف من طائراتنا الحربية وطائراتنا المسلحة من دون طيار..يقولون إنها ستضرب أثينا..إذا لم يهدأوا (يتوقفوا عن الاستفزازات) سنضرب طبعا..تركيا لا تعبث بهذه القضايا"