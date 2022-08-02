الاستخبارات العراقية تداهم أوكاراً لتجار المخدرات وتضبط كميات كبيرة منها

نشرت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الثلاثاء فيديو تعرض فيه مشاهد من عملية دهم عدد من أوكار تجار المخدرات، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة. وأفادت الوكالة بأنه تم خلال العملية ضبط 129 كلغ من مادة الكريستال المخدرة، وأكثر من مليون ونصف حبة مخدرة، وتوقيف 1161 تاجر مخدرات ومتعاطيا.