الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الإرهابي بتركيا

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة تقسيم في تركيا،وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وشددت الخارجية الكويتية - في بيان لها- على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب.

وتقدمت بخالص تعازي ومواساة الكويت إلى تركيا قيادةً وحكومةً وشعباً،وإلى أسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.