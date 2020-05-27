ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا

سجلت دول القارة الأفريقية نحو 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 119 ألفًا و 391 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 3 آلاف و 589 حالة، وتعافي 48 ألفًا و 618 حالة في أفريقيا.