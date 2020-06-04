تسجيل 28 وفاة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية أنه بذلك ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 9548 وفاة، مضيفةً أنها سجّلت 82 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 58767 حالة.

وأشارت إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 21 حالة جديدة مصابة بالفيروس في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 89 شخصا بعد تعافيهم.