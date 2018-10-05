ولى العهد السعودي يصرح لـبلومبرج نشترى الأسلحة من أميركا ولا نأخذها مجاناً
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ولى العهد السعودي يصرح لـبلومبرج "نشترى الأسلحة من أميركا ولا نأخذها مجاناً"

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العرب اليوم - ولى العهد السعودي يصرح لـبلومبرج "نشترى الأسلحة من أميركا ولا نأخذها مجاناً"

ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
الرياض - العرب اليوم

أكد سمو ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية تشترى الأسلحة من أميركا ولا تأخذها مجانا.

 وأكد فى لقائه مع وكالة بلومبيرج إنه يتعهد بطرح حصة فى أرامكو للاكتتاب بحلول مطلع ، متمسكا بأن أرامكو قيمتها تريليونا دولار2021.

وبحسب مراسل وكالة بلومبيرج فإن ولى العهد السعودى أكد أن المملكة ستستثمر 45 مليار دولار أخرى فى صناديق رؤية سوفت بنك.

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ولى العهد السعودي يصرح لـبلومبرج نشترى الأسلحة من أميركا ولا نأخذها مجاناً ولى العهد السعودي يصرح لـبلومبرج نشترى الأسلحة من أميركا ولا نأخذها مجاناً



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ولى العهد السعودي يصرح لـبلومبرج نشترى الأسلحة من أميركا ولا نأخذها مجاناً ولى العهد السعودي يصرح لـبلومبرج نشترى الأسلحة من أميركا ولا نأخذها مجاناً



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