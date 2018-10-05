أكد سمو ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية تشترى الأسلحة من أميركا ولا تأخذها مجانا.

وأكد فى لقائه مع وكالة بلومبيرج إنه يتعهد بطرح حصة فى أرامكو للاكتتاب بحلول مطلع ، متمسكا بأن أرامكو قيمتها تريليونا دولار2021.

وبحسب مراسل وكالة بلومبيرج فإن ولى العهد السعودى أكد أن المملكة ستستثمر 45 مليار دولار أخرى فى صناديق رؤية سوفت بنك.