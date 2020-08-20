الإمارات تحدد مكان سفارتها في إسرائيل

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن بلاده الموقعة على اتفاق التطبيع مع إسرائيل لا تعتزم فتح سفارتها في القدس وأكد قرقاش اليوم الخميس خلال مقابلة عبر الإنترنت مع مؤسسة "المجلس الأطلسي" البحثية، أن الإمارات ورغم توقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل، "متمسكة بالإجماع الدولي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولذلك ستفتح سفارتها في تل أبيب وليس في القدس" كما اعتبر قرقاش أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل يجب أن "يسهل" شراء بلاده لمقاتلة "إف-35" من الولايات المتحدة.