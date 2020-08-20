قرقاش يؤكد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يزيل عقبات الحصول على مقاتلات إف-35 الأمريكية

ذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن اتفاق الإمارات على عودة كامل العلاقات مع إسرائيل يجب أن يزيل "أي عقبة" أمام الولايات المتحدة لبيع مقاتلات إف-35 للإمارات وصرح قرقاش، اليوم الخميس، في مقابلة عبر الإنترنت مع مؤسسة (المجلس الأطلسي) البحثية، بأن طلبات الإمارات مشروعة ويجب أن تحصل على المقاتلات، مضيفا "أن فكرة حالة الحرب أو الحرب مع إسرائيل لم تعد قائمة"، وفقاً لوكالة "رويترز".