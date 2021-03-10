إدارة بايدن تعيد تشغيل برنامج القاصرين في أميركا الوسطى للأطفال

قالت روبرتا جاكوبسون، مساعدة البيت الأبيض للإشراف على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعيد تشغيل برنامج القاصرين في أميركا الوسطى للأطفال.

ويذكر أن "برنامج القاصرين" أتاح بين عامي 2014 و2017 للأطفال الفارين من العنف في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس بالاستقرار في الولايات المتحدة.