مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين مرشحة بايدن لوزارة الإسكان

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين النائبة الديمقراطية مارسيا فادج وزيرة للإسكان والتنمية الحضرية، مما يمنح الرئيس جو بايدن عضواً آخر في إدارته.

وصوت مجلس الشيوخ 66 مقابل 34 لصالح ترشيح فادج.