خفر السواحل اليوناني يطلق النار على سفينة تركية قبالة جزيرة بوزكادا في بحر إيجه

أفادت وكالة "الأناضول" بأن وحدات خفر السواحل اليونانية أطلقت النار باتجاه سفينة تركية ترفع علم جزر القمر، كانت تبحر في المياه الدولية قبالة جزيرة بوزكادا في بحر إيحه.