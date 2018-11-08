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انفجار سيارة مفخخة في الموصل وسقوط ضحايا

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العرب اليوم - انفجار سيارة مفخخة في الموصل وسقوط ضحايا

انفجار سيارة مفخخة في الموصل وسقوط ضحايا
بغداد - العرب اليوم

 سقط ثلاثة قتلى وتسعة جرحى، جراء تفجير في مدينة الموصل العراقية، مساء اليوم، الخميس.

نقلًا عن سبوتنيك عربي

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انفجار سيارة مفخخة في الموصل وسقوط ضحايا انفجار سيارة مفخخة في الموصل وسقوط ضحايا



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انفجار سيارة مفخخة في الموصل وسقوط ضحايا انفجار سيارة مفخخة في الموصل وسقوط ضحايا



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