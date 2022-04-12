مقتل أكثر من 100 شخص في هجمات شنها مسلحون وسط نيجيريا

قتل العشرات على أيدي مسلحين في هجمات على قرى في وسط نيجيريا، في أحدث أعمال عنف نسبت إلى عصابات إجرامية ونقلت مصادرنا عن مسؤولين محليين وقائد مجموعة مسلحة شكلت محليا للدفاع عن النفس إن الهجمات التي وقعت في ولاية بلاتو الأحد أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.