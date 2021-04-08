الخارجية الأميركية تعلن أن المبعوث الخاص إلى إيران روبرت مالي سيعود إلى واشنطن نهاية الأسبوع قبل أن يتوجه إلى فيينا مرة أخرى لاستئناف المحادثات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الخاص إلى إيران روبرت مالي سيعود إلى واشنطن نهاية الأسبوع قبل أن يتوجه إلى فيينا مرة أخرى لاستئناف المحادثات .